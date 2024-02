Las elecciones de Galicia han dejado interesantes reflexiones para el resto de España. Por supuesto que no eran unas elecciones generales y que no se puede extrapolar. Por supuesto que los gallegos son gallegos y hay que entenderlos. Por gallegos se conocía a los antiguos costaleros. Pero queda una conclusión que nos interesa como andaluces, un paralelismo: Alfonso Rueda ha conseguido en Galicia para el PP la mayoría absoluta, lo mismo que Juanma Moreno en Andalucía. Y, además, del mismo modo, que es reduciendo a Vox a la insignificancia. En Galicia más que en Andalucía, ya que allí ni siquiera han alcanzado representación parlamentaria. Con lo cual se ha vuelto a comprobar por qué no obtuvo Feijóo la mayoría absoluta el 23 de julio. Porque ahí Vox sí era decisivo para pactar. Y le perjudicó el voto del miedo.

Por el contrario, en Galicia no hubo miedo. O, si lo hubo, cambió de bando. Allí la alternativa era el BNG, un conglomerado de partidos de izquierdas, de origen comunista e independentista, que son socios de Bildu y ERC para las elecciones europeas. Es verdad que Ana Pontón lo maquilló muy bien. Se disfrazaron con la piel de oveja, y esta vez no hablaron de la estrella roja. Incluso se llegó a decir que el BNG era un grupo nacionalista (que no independentista) y transversal (que no de izquierda), en un travestismo político que les ha funcionado. Entre otras cuestiones, porque el PSOE les hizo el juego y se quedó como un voto inútil. Entre julio de 2023 y febrero de 2024, el PSOE ha pasado en Galicia de 486.832 votos a 207.691. ¿No es un fracaso?

Por el contrario, el PP no cometió el error del 23 de julio. Feijóo, que participó activamente en la campaña, habló en gallego. Como habló en gallego Alfonso Rueda, incluso al celebrar la victoria. Por lo visto, en Madrid no les importa que en Galicia hablen en gallego, pero se rebrincan cuando en Cataluña se habla en catalán. Como si no fuera lo mismo. En Cataluña, el PP juega a ser como Vox, y pasó lo que pasó. Por el contrario, en Galicia, el PP es el partido de la derecha galleguista (sin dejar de ser español) desde los tiempos de Fraga. Y les funciona.

Dijo Juanma Moreno que el triunfo del PP en Galicia es “el triunfo de la moderación y el equilibrio”. Es el triunfo del centro político, el espacio que mejor le va al PP. La periferia de España no es como Madrid. En la capital pueden jugar a la derechona, pero en el resto del país eso no funciona igual. Por eso, sigue Pedro Sánchez en la Moncloa. En Galicia, como en Andalucía, se ha visto la receta de lo útil: evitar el extremismo, no caer en la crispación, y buscar la moderación. Porque así se ven mejor las diferencias con el botarate que tienen enfrente.