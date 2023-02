Hubo una vez en la que disfruté de un espectáculo extraordinario y fue contemplar cómo nevaba sobre La Concha. Almorzando en el club de tenis de Ondarreta, a través de sus ventanales vi cómo un manto blanco cubría la excepcional playa donostiarra en un fenómeno poco corriente. Y para poco corriente la contemplación antier de cómo Sanlúcar de Barrameda se convertía en un paisaje insólito. Lógicamente, el manto no era de nieve, no podía serlo, pero la visión de Bajo de Guía se asemejaba a la de aquel gélido mediodía de enero en San Sebastián. La plaza del Cabildo, la Calzada del Ejército y ese lugar único en el que el Guadalquivir se abraza a la mar océana aparecían fantásticamente blanqueados. No podía ser nieve, claro que no, pero el efecto visual era idéntico y el aspecto de la singularísima localidad cobraba una imagen tan sorprendente como bella.