Hijos de... don Pelayo

Eustaquio Morcillón, el orondo cazador del TBO, ideaba trampas tan rebuscadas que a veces caía en ellas con espanto de su miedoso criado negro Babali. A Sánchez le ha pasado algo parecido al convocar las elecciones generales un mes antes de las municipales y autonómicas, quedando las primeras presas de las segundas. Saldrá airoso -él, no su partido, pero no le importa porque tiene del PSOE el mismo concepto que Luis XIV del Estado: le PSOE c'est moi-, aunque tocado por el carajal de pactos que retuercen -si no traicionan- la intención de los votantes. Es muy posible que, además de en Unidas Podemos, tenga que apoyarse en ERC y Bildu. Culpando a Rivera y Casado por no facilitar su investidura.

Tiempos sectarios en los que los intereses de los partidos están por encima de los de los ciudadanos y la nación. La dura acusación de Francesc de Carreras a Rivera -"antepone supuestos intereses de partido a los intereses generales de España"- se puede dirigir a todos los líderes. Sectarias -vengo de lo de ayer- son las vergonzosas reacciones del PSOE al acuerdo entre PP, Cs y Vox para la aprobación de los presupuestos andaluces. Según Carmen Calvo es una sentencia a favor del machismo que va contra el avance en las libertades y la seguridad de las mujeres. ¿De verdad cree que se ha actuado contra la seguridad de las mujeres? ¿Le parecería razonable que se culpara al PSOE de que el año pasado Andalucía fuera la comunidad autónoma con más de víctimas de violencia de género y que en términos relativos -mayores tasas de víctimas por cada 1.000 mujeres- ocupara el quinto lugar? ¿No tiene escrúpulos en manipular una realidad tan terrible?

Adriana Lastra ha acusado al PP y a Cs de "abrazar las ideologías del odio" que desembocan en "medidas terribles para las mujeres". ¿De verdad lo cree? Lo dijo tras su amistosa entrevista con Rufián quien, tras ella, dijo que ERC no va a ser "responsable de que los hijos de Aznar y don Pelayo lleguen a la Moncloa", aludiendo a su apoyo a la investidura de Sánchez. Que don Pelayo sea utilizado como un símbolo negativo reproduce uno de los más estúpidos errores sectarios de los totalitarismos que hoy solo mantiene la izquierda: manipular anacrónicamente la historia para legitimar o deslegitimar posturas presentes. ¡Don Pelayo y Aznar! ¿Toda mentira, manipulación, simplificación o estupidez cabe estos días?