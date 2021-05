Homenaje a los Álvarez Quintero

El Ayuntamiento de Utrera ha organizado un homenaje al 150 aniversario del nacimiento de los hermanos Álvarez Quintero. Desde el mes de marzo de 2021, aniversario del nacimiento de Serafín hasta 2023 que hará ciento cincuenta años del nacimiento de Joaquín. Esta iniciativa tiene justificación en sí misma, por la importancia de los escritores, pero además recoge las tendencias más avanzadas de los investigadores universitarios españoles de colocarlos en su justo lugar. El profesor Mariano de Paco de Moya se puso a la cabeza de todos estos investigadores cuando publicó en 2010 su libro El teatro de los hermanos Álvarez Quintero, en el que hace un análisis de la obra de los autores sevillanos sin los prejuicios que la habían rodeado en las décadas anteriores y pone en claro su importancia literaria y el lugar preferente que ocuparon en el teatro español.

Por delante, veintidós meses de una variada programación en la que además se destacarán todos los aspectos de su trabajo, como escritores de teatro y espectáculos musicales, gestores, filántropos y figuras muy activas de la vida cultural española en su tiempo. Organizada por el Ayuntamiento de Utrera, con el apoyo de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla y la colaboración de SGAE, de la que fueron socios fundadores, la Fundación Caja Rural de Utrera, la Fundación José Manuel Lara, la Universidad de Sevilla, la Academia de las Artes Escénicas de España y la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla.

Las tres ciudades principales en su vida y trayectoria, Utrera, Sevilla y Madrid, afortunadamente ya disponen de monumentos a su memoria, como la glorieta que diseñó Aníbal González en el Parque de María Luisa o el monumento que adorna el parque del Retiro madrileño, con esculturas de Lorenzo Coullaut Valera, el mismo que de la mano de los escritores dio forma al monumento a Bécquer en Sevilla. No quiero olvidar en estas líneas a los estudiosos, críticos y en especial a las gentes del teatro que han llevado a los escenarios el repertorio de los dramaturgos de Utrera, en especial las Agrupaciones Álvarez Quintero, que han mantenido con esfuerzo y dedicación sus obras entre nosotros.

Me dirijo al Ayuntamiento de Sevilla, una de las instituciones más señaladas entre las que colaboran en el homenaje, con un ruego: ¿por qué no sumarnos como ciudad al homenaje recordándolos en la fachada de su teatro en Sevilla? El actual Espacio Turina fue hasta hace unos años el Teatro Álvarez Quintero. No pido que cambien nada de lo actual. Pero ¿qué cuesta poner el nombre de los Hermanos Álvarez Quintero como estuvo desde su inauguración en 1950 en la fachada del torreón que hace esquina entre las calles Laraña y Arguijo? Afortunadamente hay imágenes del rótulo en las hemerotecas y sería una sencilla contribución de todos los sevillanos como homenaje a los hermanos Álvarez Quintero.