Iceta / Montero

Ha estado rápida, vamos, ni lo ha dudado un momento. Con ella que no cuenten para la operación Montero. Lo diga Pedro Sánchez o San Pablo.

La que vaya a ser candidata del PSOE a Andalucía se lo va a tener que ganar en unas primarias, con ella que no cuenten, ella no es Iceta. Y ella va a ir a esas primarias, con su gente, que la tiene en todas las provincias, a muerte. Vamos, como va ella con todo. Voto a voto quiere ponerse en la cabeza del cartel.

Es Susana Díaz, que nadie lo olvide. Está en esto desde las JJSS y se las sabe todas. Además, que a Montero la tuvo ella en el Consejo de Gobierno de la Junta, y que son las dos trianeras, hasta sonriendo dan jindama.

En Andalucía ser de Triana es como un plus. Los de Triana son como los de Cádiz, que todos son de sus pueblos antes que de Cádiz, y después. ¿Eres gaditano? No, de Jerez. Pues lo mismo con Triana. ¿Eres sevillana? No, de Triana. Y uno dice, Ah. En Cádiz se es beduino o tirilla, imaginad.

Es un modo de ser español, como algunos que te dicen que no son españoles, que son catalanes, vascos o de la gran puñeta, da igual.

El duelo en OK Corral va a ser duro, por tanto, más que un Sevilla-Betis, más que esta guerra soterrada de estos años entre Sevilla y Málaga, que está ganando Málaga por goleada, Bendodo por detrás haciendo y deshaciendo pro domo sua, y cuidadín, cuidadín. Susana Díaz es de las que va por delante, salvo que quienes la han apoyado, el susanismo en marcha, haya sido visitado por los pedristas andaluces, y convencidos con. O disuadidos.

Pero el mensaje ya está lanzado, ¿me copias? Oído cocina, oído Iván Redondo, oído Pedro Sánchez. María Jesús Montero no va a llegar a Andalucía en paracaídas, ni en el AVE sin mascarilla para hacerse cargo del partido y del cartel electoral sin mover un músculo de la cara. Porque Susana Díaz no es Miquel Iceta, para nada. Están ya casi atrincherados en San Vicente y en otras muchas sedes

Los antipedristas quieren empezar la conquista por Andalucía, aquí se va a dar la madre de todas las batallas.

La conquista de un partido socialista que no esté en manos de Pablo Iglesias, y los indepes y todo lo que es ahora, que es una forma de explicar que en estos tiempos mandan otros, no los que mandaban antes de que Sánchez les ganara la mano y luego el Gobierno de España, moción de censura mediante. Es lo que llega.