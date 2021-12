Iluminar las sombras

Luces y sombras. Es un juego de equilibrio que define a las personas, las cosas, los periodos de la historia y las ciudades. Sevilla tiene sus oscuridades y también un brillo, a veces, excesivo y eso también tiene sus riesgos. Lo explicaba muy bien el coreógrafo, bailarín y actor Guillermo Weickert, uno de los exponentes de esa otra Sevilla que existe y que ha participado en el proceso de creación de la nueva marca de ciudad impulsado este último año por el Ayuntamiento sevillano. Este creador hacía su particular diagnóstico sobre la ciudad citando a Gaudí, que decía eso de "luz la justa" porque ciega tanto su exceso como la ausencia total. Un balance necesario para que las cosas que relucen mucho no acaben eclipsando a otras que también están pero no se ven.

Estas cosas poco visibles en Sevilla no son precisamente la falta de limpieza en las calles o la necesidad de mejorar la movilidad, por poner algunos ejemplos de sombras evidentes que urgen hace ya tiempo una solución. Hay otras cosas que pocos ven y a algunos les cuesta creer, más que nada porque son positivas, y que ayudarían a romper clichés convirtiéndose un excelente aliado para los que dirigen la ciudad. Son empresas con proyección y futuro, creadores, artistas, emprendedores y científicos de centros de innovación y conocimiento, por ejemplo, un ecosistema valioso y reconocido que muestra en el espejo a una Sevilla con talento que el gobierno municipal debería atraer y captar como aliada en su tarea de construir ciudad. La capital cuenta con grandes embajadores que no se identifican con la clase política. Y en la tarea de aprovechar este potencial parece que discurre la estrategia del gobierno municipal que afrontará el resto del mandato, un mandato continuista pero con acento propio.

Esa Sevilla que está a la sombra tiene un poder transformador tremendo y, tal vez, todavía ningún político ha conseguido movilizarla a su favor. Ésta es una Sevilla donde los discursos populistas, las falsas promesas y los modelos vacíos fracasan. Una Sevilla que cotiza alto su apoyo porque, a estas alturas, tampoco lo ha necesitado, aunque lo haya echado en falta en algún momento. Pero que, si la propuesta es seria y firme, acepta con agrado a remar en la misma dirección para escribir un relato contemporáneo y ambicioso.

La proyección internacional de la ciudad es algo que ha aprobado con excelencia el equipo de Antonio Muñoz. Sevilla hoy saluda al mundo con orgullo y la seguridad de que cuenta con una altísima aprobación fuera. Pero hay otro reto, que es saludar dentro. Las bondades que ven los de fuera están en el corazón de los barrios cuya transformación será lo que realmente arranque el motor de un cambio real en la ciudad.

El reto del sucesor de Espadas es grande y hace semanas que trabaja en ello. Hay también una Sevilla que demanda ser escuchada y correspondida antes de devolver el saludo. Hay muchas cuestiones domésticas por arreglar si se quiere equilibrar realmente la luz.