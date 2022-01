Lecturas incómodas

Cuando en octubre de 2009 una veterana sindicalista, edil de la coalición entonces dominante en la Plaza Nueva, denegó la utilización de una sala a dos asociaciones culturales que pretendían rendir homenaje literario a Agustín de Foxá, nunca pudo imaginar lo que sucedería a continuación.

Los organizadores del acto, en el que sentaron cátedra dos insignes autores locales, lejos de arredrarse y desconvocarlo, lo celebraron al aire libre, en el exterior del edificio donde les estaba vetada la entrada. Obrando así, obtuvieron como premio a su rebeldía una fama inesperada, amplificada en los meses siguientes al denunciar por prevaricación a la concejal de IU.

Aunque aquella resultó judicialmente absuelta, políticamente quedó desprestigiada por el ejercicio de censura sobre sus acusadores, escudado en la controvertida memoria histórica. Fueron estos últimos los protagonistas de uno de los más destacados desafíos planteados, desde la periferia de la derecha, ante la prolongada situación de hegemonía social e ideológica de la izquierda andaluza, anterior al vuelco electoral de diciembre de 2018.

Más que odioso, el recuerdo de Foxá resulta inquietante para los herederos de sus adversarios, debido al eco de su excelente novela Madrid, de corte a checa, en la que ofrece una visión harto negativa de lo que el periodo republicano supuso para la existencia de los habitantes de la capital de España. No obstante, su producción escrita no se reduce a ese hito y comprende curiosidades como A las orillas del Ladoga, compendio de artículos, poemas y cartas redactados durante su misión diplomática en Finlandia entre 1941 y 1942. Editado por Renacimiento, el libro me sirvió, hace unas semanas, como regalo de cumpleaños a uno de mis mejores amigos, con el que jamás he compartido una común inclinación partidista.

En realidad, mi obsequio nacía de la justa correspondencia al presente que él me había entregado días antes. No en vano, ambos nacimos en el mismo mes, aunque fuera en años diferentes. En su caso, me compró otra incómoda lectura para quienes nos tratan de imponer una visión edulcorada del régimen de la bandera tricolor, por completo ajena a su turbulenta esencia. Se trata de El terror rojo, crónica de Wenceslao Fernández Flórez sobre sus padecimientos en el Madrid del Frente Popular y que serviría de esbozo para la ficción Una isla en el mar rojo.

Fernández Flórez, además de novelista y guionista de cine, fue por encima de todo uno de los más grandes articulistas de la prensa española de la primera mitad del siglo XX. Todo un acierto el de Ediciones 98 al rescatar esta obra, inédita en castellano hasta 2021, ya que se publicó originalmente en lengua portuguesa, durante la estancia del periodista gallego en el país vecino. Tras lograr salir, de Madrid primero y de Valencia después, gracias a las gestiones de las autoridades holandesas. Un privilegio que no pudieron gozar otros muchos inocentes, asesinados en aquella etapa funesta.