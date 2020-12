La presentación de los nuevos vehículos de la Policía Local ha llamado la atención. Y no es para menos. Un espectáculo con estética futurista, luces estroboscópicas y música electrónica, que nadie ha explicado muy bien porqué y para qué se hacía. Si el concejal delegado de Seguridades, el dinámico Juan Carlos Cabrera, quería apuntarse un tanto delante del alcalde y demostrar que no toda la innovación y la modernidad municipal corre por cuenta del concejal Antonio Muñoz, seguro que lo consiguió. En estos tiempos pasan cosas extrañas en el caserón de la Plaza Nueva y todo el mundo empieza a tomar posiciones por lo que pueda pasar. Llamar la atención, no sobra