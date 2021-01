La Naturaleza ridiculiza a todo un país

Goleada rotunda la que la Madre Naturaleza le ha endosado a los humanos. Humanos especialmente españoles que han podido comprobar en sus carnes cómo estaban sin capacidad de respuesta ante las nevadas del fin de semana. Se jacta el mundo de la incapacidad española para defenderse de la nieve y en toda la Unión Europea miran estupefactos tan nula reacción. Si ya miraban con asombro la magnitud que aquí está tomando una crisis que es mundial y no comprendían la altísima tasa de paro que padecemos, el colmo ha sido ver cómo todo un país se colapsaba por la nieve. Y no pueblos de los Ancares o del Pirineo oscense, no, la capital del Reino, Madrid entera atascada sin poder moverse. Ha sido, sigue siendo, un numerito la incapacidad de defensa ante el fenómeno de la nevada y a ver cuánto duran las secuelas no en el Mulhacén, sino en la capital.