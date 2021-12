Ya es Navidad, sin mascarilla o con ella

Después de las tribulaciones del puente más intenso que vieron los tiempos, se dio el pistoletazo de salida para la Navidad. Belenes por todas partes, banda sonora monocorde por la que sabemos que los peces beben, beben y vuelven a beber, que no sé yo por qué tienen tanta sed los peces. Bueno, digo que tras el puente más intenso, ese puente que tanto temor añadió a la ya de por sí acojonada sociedad que protagonizamos con tanto bichito suelto, la Navidad se hace carne y habita entre nosotros. Belenes por doquier, iluminación rutilante y otra tradición, la de la zambomba, llamada por algunos zambombá. Y entre esas celebraciones importadas de Jerez en general y de su barrio de Santiago en particular, otras muy nuestras con la Alameda como emporio de divertimentos variados, ora con mascarilla o sin ella, guardando la distancia aconsejable o no, Navidad.