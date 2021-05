Peajes para todos

El que use algo que lo pague, así el resto de ciudadanos nos evitamos contribuir con nuestros impuestos a aquello que no necesitamos. En Cádiz sabemos de peajes: durante años tuvimos el del puente Carranza porque el Ayuntamiento franquista que lo construyó no le quedaba dinero y tuvo que recurrir a Dragados para que lo terminase, a cambio de un peaje que acabó en 1982 por impulso del gobierno de la UCD gracias a las gestiones del vicepresidente García Díez, diputado por Cádiz. Durante 50 años tuvimos que pagar en la autopista Sevilla-Cádiz , todos los gobiernos decían que lo iban a eliminar , tan sólo el actual ha sido capaz de hacerlo. Esos peajes los pagaban quienes lo usaban , motivo por el cual el conjunto de los ciudadanos no tenían que ver cómo se detraía del dinero del contribuyente el pago de la obra de la que se beneficiaban algunos. Soy tan fanático de los peajes que opino deberían extenderse. Dejemos al margen la educación, la sanidad, la dependencia y los cuerpos de seguridad: todo el entramado de Igualdad, desde el Ministerio a las consejerías, concejalías y departamentos variados donde abrevan las feministas profesionales, que lo paguen quienes lo usan, al fin y al cabo la lucha por la igualdad es una obligación de toda la sociedad, no una profesión para aprovechadas chiclaneras o de la Dehesa de Pagollano. Asesores: la política es necesaria para la sociedad, los partidos son el único instrumento de participación, pero deben ser sostenidos por sus militantes, no por los presupuestos . Ni asesores, ni subvenciones, ni tantos parlamentos, ni concejales liberados. Que lo financien los afiliados, lo mismo los sindicatos y las organizaciones patronales. La Iglesia Católica, que la sostengan los feligreses. En EEUU, país teocrático por excelencia donde hasta en los billetes de dólar pone "In God we trust" ,el Estado no le da nada a ninguna iglesia, son sus miembros los que las sostienen . En España pagamos los capellanes castrenses, los curas de los hospitales, profesores de Religión, colegios concertados y el clero secular vía Conferencia Episcopal . Miles de millones de euros que van a la Iglesia. Que lo paguen los usuarios, es decir, los creyentes. No sé por qué tenemos que poner dinero de todos para las ideas de algunos. La enseñanza concertada es un ejemplo palmario: que los padres y las madres que quieran para sus hijos una enseñanza distinta de la que ofrece el Estado la costeen con su dinero. Canal Sur, que lo pague quien lo vea en lugar de hacer de oro al caricato de Dos Hermanas con el dinero de todos. Si los usuarios del tren o de la aviación pagamos las infraestructuras, que los usuarios de las autovías paguen también.