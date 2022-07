Sánchez contra los señores con puro

Si no la da a la entrada, la da a la salida. Es Pedro Sánchez, claro. Le sale perfecta la cumbre de la OTAN, con la importancia que ello tiene para la imagen internacional de España, e inmediatamente, en una entrevista concedida a su emisora amiga de La Sexta, mete la pata. El tono general de la entrevista me recordó la de Saénz de Heredia a Franco que cerraba Franco, ese hombre. ¿No la recuerdan o no la han visto? No se preocupen, que para eso está uno. En 1964, dentro de los fastos conmemorativos por los "25 años de paz", Saénz de Heredia, cineasta de confianza de Franco que había dirigido en 1941 Raza, con guión del Caudillo, realizó un documental laudatorio sobre su vida (ojo, no incurramos en la imbecilidad histórica: Saénz de Heredia era franquista hasta los tuétanos, pero tenía un talento que Buñuel apreció produciéndole sus primeras obras, además de salvarle la vida cuando fue detenido en una checa, y se le deben un puñado de excelentes películas como El escándalo, El destino se disculpa, Las aguas bajan negras o Historias de la radio). La película culminaba con Saénz de Heredia entrevistando a Franco mientras le hacía unos rendibúes dignos del Versalles de Luis XIV.

Aunque un poco más disimulados, y salvando por supuesto las distancias, no menos versallescos fueron los rendibúes a Sánchez en La Sexta. Tan cómodo se sintió el hombre que cometió el error de mostrarse como es. Refiriéndose a los rumores sobre su marcha, dijo: "Esto son los cenáculos de Madrid, de la típica villa de Madrid, de los señores con puro que se juntan y que dicen: 'Bueno vamos a contar que Sánchez se quiere ir porque va a perder las elecciones". Preso de sus obsesiones y limitaciones reprodujo las caricaturas de los años 30 en las que se representaba a la derecha facciosa y plutócrata con chaqué, barriga y puro.

Hay que ser muy cortito para mostrar tan a las claras su rencor hacia Madrid por ganarle el Ayuntamiento y la Comunidad, y muy simplón para imaginar la derecha como señores con puro (Andalucía, entonces, donde tan severo revolcón se le ha dado al PSOE, debe estar plagada de cenáculos en los que los plutócratas fumen más puros que Churchill, Castro y Welles juntos). Remató la faena con un ataque de líder iluminado ejecutor de planes que "le trascienden". Lo malo de estar "tan a gustito" (Ortega Cano dixit) es que uno se muestra como es.