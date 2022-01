Sanz, fuera y dentro

Una de las desventajas con las que partía el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, era no ser concejal y, por tanto, tener que hacer oposición desde fuera del Ayuntamiento de Sevilla. Pero este hándicap no ha impedido que el ex alcalde de Tomares, cuya única tribuna institucional está en el Senado, haya dado una rueda de prensa desde la sede del mismo grupo del PP en la Plaza Nueva para criticar la herencia de Espadas e intensificar una campaña que inició hace casi tres meses. Claramente es un uso electoralista de la sede institucional que, además, dice que seguirá frecuentando.