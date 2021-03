Secuelas de una película muy vista

Cuando llegue la hora de las cuentas definitivas, al Sevilla le saldrán plenamente, pero el Betis comprobará con dolor cómo se le fue todo el botín de los derbis. Debió ganar el de local y empatar, como mínimo, el que cumplió como visitante. El Sevilla se hizo con cuatro puntos y el Betis sólo con uno, algo que incidirá trascendentalmente en el juicio final, ése que va a celebrarse en un mayo tan florido y hermoso como cargado de partidos.

El gol del magnífico En-Nesyri, un futbolista que ya me encandiló en su debut malaguista, ha provocado que el Sevilla le incorpore catalejo a su retrovisor y que sitúe al Betis lejos de sueños que hoy en día parecen inalcanzables. Fue el derbi de antier noche como el revival de una película muchas veces vista. Polémica arbitral, triunfo trabajado, derrota injusta, rentabilización del error ajeno, en fin, un derbi más y uno menos tras aquel legendario 2-4 de septiembre del 58.

La vida, tan variopinta generalmente, no ofrece grandes cambios en el partido de los partidos según Sevilla y este último no fue diferente. El guiso tuvo los mismos ingredientes de casi siempre, el Sevilla celebró el triunfo en el autobús y el Betis rumia su derrota sin comprenderla y poniendo un borrón y cuenta nueva con el Levante como nombre propio. El tercer tiempo de cada derbi es sólo para el disfrute del ganador y para que quien cayó piense en lo que ha de venir.

Seguir manoseando la decisión de Mateu en el Bono-Canales son ganas de marear una perdiz que ya murió, pero no estaría mal aconsejarle a Joel que un portero no debe abrirle al delantero el camino del gol. El Sevilla tiene mañana una oportunidad clara de poner más tierra de por medio con sus perseguidores a la par de vengar la afrenta ilicitana de la semana anterior. Pero el derbi ya es ceniza, ganó el que ganó y qué más da ya si lo hizo merecidamente o no. Agua pasada...