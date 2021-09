Cuando el Sevilla-Barça era el final del túnel...

Cuando aparecía la luz y como fin del inoportuno túnel que es cualquiera de los parones que se perpetran por culpa del fútbol de selecciones, resulta que se apaga la luz y vamos a ver cuándo puñetas se juega el Sevilla-Barcelona. Sólo LaLiga ha aplazado partidos por culpa de la dictadura de la Conmebol. Premier, Ligue, Serie A y Bundesliga han dejado intacta la jornada liguera y como España es diferente, aquí se aplazan dos partidos.

Y estos dos aplazamientos han recrudecido el cainismo entre Federación y LaLiga, entre ese Rubiales que tiene el no en la boca cuando se trata de revocar asuntos ligueros y Tebas, ciudadano obseso en rentabilizar LaLiga y sus circunstancias. Era el Sevilla-Barcelona un final de suplicio que sonaba a liberación, el partido ideal para ir fijando posiciones en un curso en el que las posibilidades sevillistas crecen de forma espectacular aunque, de momento, sólo sea virtual.

Creo que el Sevilla ha salido perjudicado con dicho aplazamiento, ya que Lopetegui tiene a la tropa afinada y Koeman anda en probaturas y hasta con gente aún de vacaciones, léase Pedri, o en la enfermería como Piqué. Ocasión ideal para recibir al coloso en un tiempo en el que sigue extrañando, y lo que te rondaré, a Messi. Pero le haya convenido o no al Sevilla el aplazamiento, lo cierto es que LaLiga no vive momentos que aconsejen aplazar partidos, claro que no.

¿Ha pensado Tebas como valedor de la chapuza cuándo podrá jugarse? Un partido con la incidencia de éste en el devenir liguero no conviene demorarlo. Mientras más tarde en celebrarse, mayor será la adulteración del gran invento del todos contra todos que es la Liga. Y mañana comparece el Betis en Los Cármenes, uno más de los numerosos territorios comanche que jalonan el día a día del club verde, blanco y verde. Pero con lo esperado que era el Sevilla-Barça...