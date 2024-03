Domingo de Pasión, domingo rutilante en el que se da el pistoletazo final para el advenimiento de los días más señalados del año según Sevilla. Domingo de Pasión y, por ende, de Pregón en una ciudad rica en pregones de todo tipo pero que tiene en el de hoy el auténtico altavoz anunciador de lo que llevamos esperando desde el último Domingo de Resurrección. Y hoy se me alegran las pajarillas en el deseo de escuchar a un viejo compañero de galeras periodísticas, un amigo más ante el atril del Maestranza para echar el corazón por la boca. Juan Miguel Vega, Juanmi para los amigos, es el prototipo de capillita culto, conocedor de los entresijos de la ciudad en general y de su Semana Santa en particular, por lo que le anticipo que no sólo no nos aburrirá sino que nos desvelará sevillanías que ignoramos, seguro que sí.