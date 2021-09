El Siglo XXI empezó un año retrasado

Estábamos en lo que estábamos que no era más que poner un ojo en la sopa y otra en la tele para la cosa de las noticias y demás. Y de pronto, un avión que se estrella en el World Trade Center en el corazón de Manhattan. Vaya accidente, qué broma macabra estrellarse en una de las torres gemelas, pero al instante, tres de la tarde en el imperio y las nueve de la mañana en Nueva York, más de lo mismo. No podía ser accidental, sino un ataque terrorista en toda regla para que el mundo virase ciento ochenta grados. Y el tiempo nos dijo que aquello más que terrorismo era una acción de guerra contra lo que odia el integrismo islamista. Nada fue igual desde entonces, empezando por las incomodidades que surgirían para viajar y siguiendo con el miedo de no saber por dónde te iban a venir las tortas. Hace veinte años y aunque llevábamos año y medio, el Siglo XXI empezaba ahí.