Repetidamente se ha dicho que el toreo se quedaría en la muerte de un animal a pinchazos si no fuese por la literatura que le acompaña. Y esa literatura lo arropa hoy con la aparición de Tauromaquia y verdad, que es la confesión en negro sobre blanco de un héroe del Siglo XXI que ha ido dejando jirones de su vida en esos ruedos de Dios. En primera persona, Manuel Escribano con la ayuda de tan magnífico banderillero como el ex rector Antonio Ramírez de Arellano detalla cómo ha sido y sigue siendo su vida en un mundo que no acaba de situarlo en el lugar que se ha ganado. Su gesta el sábado de alumbrado con la de Victorino marcó un punto para reflexionar sobre el trato que un torero cabal recibe en los despachos. Y ahí está, a Madrid sólo a una y con la de Adolfo. Tauromaquia y verdad, la tuya, Manuel.