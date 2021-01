Templanza en un tiempo de pandemia

Son días en los que la desmesura sigue vigente a pesar del freno de mano que supone la pandemia. Desmesura en el comprar artículos absolutamente innecesarios y desmesura en la mesa, con ingestas pantagruélicas que me llevan a tener en la sesera al gran Antonio Escribano. Y se me viene a la memoria uno de sus libros, el titulado Come bien, vive más y mejor. Fue este libro de hace un lustro la continuación de otro que viene al pelo y que llevaba por título Aprende a comer y a controlar tu peso. Y en estos días en que la gula campa a sus anchas, merece mucho la pena demandar templanza leyendo una obra que nos desvela de forma clara los secretos de una alimentación adecuada sin un gran sacrificio. Le tengo ley al doctor Escribano desde que un día me desvelase cómo, al igual que el huevo de Colón se puede poner en pie, es posible comer bien sin atropellar la razón.