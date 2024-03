Vivimos acelerados. Lo sabemos y no nos hace falta leer los opúsculos del coreano de moda Byung-Chul Han, filósofo o charlista según para quien. La información nos agita. El frenesí noticioso nos aturde. Se pone a prueba la capacidad cerebral de absorción (hoy es, por cierto, el Día Mundial del Cerebro). La llamada turboinformación pasa rápido del Koldogate al pánico por las fresas con hepatitis A. La gente no aspira a informarse sino a tener la sensación de estar informada. No importa el rigor sino su simulacro. Pero esto es ya otro asunto.

En lo local también existe la turboinformación cofrade. Confieso que todos los días me entretengo leyendo noticias del ramo. Leo que en Pruna las cofradías lanzan un SOS porque no hay costaleros para su Semana Santa. En Santa Genoveva un joven sufre un grave accidente en labores de priostía. Se nos recuerda, con cíclica costumbre, que Antonio Machín fue hermano de Los Negritos. Se perfila la llamada Operación Madrugada 2024: dejar expedito el paso al Gran Poder por el coágulo de la calle San Pablo. El uso epidémico de sillitas en sitios inadecuados puede ser objeto de multa. El recorte de la ley seca en la Madrugada contenta a todos y a nadie. Se denuncia la inmoral reventa de sillas en la carrera oficial. A la Virgen de Consolación de La Sed le han compuesto una marcha con sones rusos (lo cual me recuerda lo que dijo el pintor Ricardo Suárez sobre el himno de Turquía: suena como una marcha procesional para palio). Se recuperan como exorno cofradiero las flores de talco, esa fantasía metalizada en oro, plata y bronce a partir de finísimo aluminio. No falta el tremendismo por saber el tiempo que hará en Semana Santa (se han hecho métricas y porcentajes sobre la lluvia caída decenios atrás entre el 24 de marzo y el 1 de abril). Leo que el hombro desnudo de la Magdalena de Castillo Lastrucci para el paso de La Hiniesta provocó su controversia por el puritanismo de antaño (el feminismo reaccionario y el actual nacionalcatolicismo estarán hoy de acuerdo en recubrirlo). Una app lebrijana pero con capital taiwanés crea la primera hermandad con IA y pide su incorporación como cofradía de vísperas (esta última noticia es un fake, pero podría haber pasado por verdadera perfectamente).

Siempre fue así. Desde los 80 y los masificados 90, la información cofrade en cuaresma copaba páginas y páginas de los periódicos. Se agradece hoy la turboinformación cofrade, como la que ofrece Diario de Sevilla. El incienso nos coloca y uno, la verdad, se evade y lo agradece.