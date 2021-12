A los dos años, un palio en la calle

Mañana puede ser un gran día y no sólo porque estemos en el corazón de un puente que se prevé esplendoroso. Tras aquel palio que salió a la calle cobijando a la Virgen de la Encarnación ya coronada canónicamente y que fue sobre la campana de una libertad que murió con la pandemia, mañana habrá otro palio en la calle. Qué nos gusta un palio, qué maravilla la de cómo un palio se va alejando. Y mañana tendremos ocasión de extasiarnos con la belleza de la Candelaria cuando por los Jardines de Murillo vaya embocando la Sevilla eterna. La Candelaria ocho horas en la calle y con un recorrido que no le es extraño, de San Nicolás a San Nicolás, desde las tres de la tarde a las once de la noche, tintineo de varales y de costero a costero, como andan los palios de esta Sevilla a la que se le alegran las pajarillas sólo con pensar que habrá un palio en la calle.