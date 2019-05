...y apareció el toreo que soñábamos

Todo se ha consumado y la ciudad efímera será hoy mitad mustio collado y el resto Campo de Agramante donde resultará imposible reconocer algo de lo mucho que allá ha pasado durante una semana fugaz para el alma y complicada para la osamenta. Feria de Abril en mayo que me deja grabada en lo mejor de mi arcano una tarde de toros histórica que me reencontró con el toreo que siempre me caló y que ya creía imposible. El toreo que me enganchó viendo a Pepín en Currito de la Cruz con un toro de Bohórquez recién inventada la feria de San Isidro. Ese toreo que parece irrealizable por una naturalidad que se antoja imposible en la cara del toro y que surgió en un viernes de mayo. El toreo eterno, soñado, y con la propina de que fluía por las muñecas de un sevillano para que Sevilla encontrase a alguien a quien seguir. Y, además, sonaba Suspiros de España.