La opinión es unánime: la restauración de la Giralda ha sido un acierto. Podemos ampliar los comentarios diciendo que ha sido realizada con conocimiento, con mesura, buen hacer y con los medios necesarios, que es muy importante. Porque ha sido un proceso largo y cuidadoso y que continuará en el interior y cuerpo de campanas. Y aún se hablará y escribirá durante mucho tiempo, porque el bagaje de conocimientos y datos que ha aportado, según comentan desde el equipo, serán analizados y estudiados y seguirán dando frutos durante años para mejorar los conocimientos generales de la construcción de la torre y para marcar caminos a otras obras. Siempre hemos disfrutado de la imponente silueta desde Placentines, Mateos Gago o la Plaza del Triunfo y ahora luce con un renovado esplendor, con una nueva luz. Hablamos y escribimos y lo haremos durante tiempo del acierto. Pero creo que es de justicia recordar al responsable de las obras y de la dirección de un equipo especializado con el que se han conseguido estos buenos resultados: el arquitecto Eduardo Martínez Moya.

Es un arquitecto formado en la Escuela de Arquitectura de Sevilla y desde hace años lidera un equipo muy amplio de profesionales que es puntero en los trabajos de restauración, entre otros campos en los que destaca su firma, que está detrás de las restauraciones de los principales edificios de Andalucía. Por ello ha sido solicitado por los mejores arquitectos para ser la persona de total y absoluta confianza en la resolución de los problemas. Es un arquitecto importante para los arquitectos, es decir, un profesional que conoce las complejidades de este oficio y con él a nuestro lado los demás colegas nos sentimos tranquilos. Algunas de sus cualidades como su capacidad de trabajo, su equilibrio y su modestia como persona, no pueden dar como resultado que los sevillanos no sepan quién es. En este momento está presente en dos procesos de restauración ejemplares y de primera importancia en Sevilla: la Fábrica de Artillería de San Bernardo junto a un equipo de primerísimo nivel de arquitectos, restauradores y arqueólogos y la mencionada restauración de las fachadas de la Giralda.

No hay más que consultar la lista de las obras en las que ha participado, para saber de su trascendencia en los últimos años en Andalucía y otros lugares. Pero en esta ocasión prefiero que otros edificios, otros nombres de profesionales y otras circunstancias no nos distraigan del objetivo principal de estas líneas: poner el foco y la atención en un profesional destacado por múltiples razones. Claro que no ha estado solo, lo han acompañado buenos gestores y responsables, tanto capitulares como los arquitectos de la catedral que llevan años haciéndolo bien y marcando una línea clara para el estudio y conservación del templo. Creo que en esta ocasión debe saberse no solo el milagro sino también el santo y que debe reconocérsele el mérito. Eduardo Martínez Moya es el arquitecto que ha restaurado la Giralda.