Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, según nos enseñaban cuando se trataba de que el arbolito creciera derecho. Y no es que pedir sea siempre algo malsano para entrar en el proceloso terreno de decir no. Es más, hay quien profesa la religión del no como fundamental para el éxito y la bonanza. Un no a tiempo es una victoria, dicen los más experimentados en la cosa, por lo que tampoco es cuestión de afearle la conducta al que programó su boda en unos días tan señalaítos como son los de este puente largo como una noche de insomnio. Cada cual procede como le viene en ganas y casarse en un puente como éste, que tiene talla de acueducto, entra dentro de su santa voluntad y tampoco suele darse que el sujeto de marras le ponga a nadie una pistola en la sien, conque se trata de ir o no ir, is the question.