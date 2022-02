El barrio a barrio de José Luis Sanz

El candidato del PP a la Alcaldía sigue con sus recorridos por los barrios con la perseverancia que le caracteriza. José Luis Sanz nunca parece nervioso ni tenso. Eso en política es una ventaja. Dicen que es consciente de que el alcalde Muñoz vive sus días de estreno glorioso en una ciudad muy novelera. Su respuesta es seguir con su agenda, difundir vídeos sobre su vida personal y no parecer nunca lo que no es. Si es tildado de tipo serio, Sanz dice que Sevilla necesita un alcalde serio. Y no se mete en enredos ni en sonrisas forzadas. El otro día se fue a la barriada del Plantinar, donde lo llamaron ante la oleada de actos vandálicos que sufren los vecinos. Barrio a barrio, con la seriedad marca de la casa.