El bichito no ha podido con el cartel

Estamos sumidos en una especie de bucle en el que impera la preposición sin. Se bebe cerveza sin alcohol, se fuma tabaco sin nicotina y se hace multitud de cosas en las que el sin va por delante. Por ello no puede extrañarnos que se anuncien actos, eventos, celebraciones, demás parientes y afectos que no van a celebrarse. El bichito cabrón, que vuelve a venirse arriba para que tiemble el mundo, ha provocado que llevemos año y medio sin grandes fiestas, pero lo que no ha podido conseguir es acabar con la fiebre cartelista que nos invade. No hay Semana Santa, pero sí cuenta con cartel, como lo tiene el Corpus o las fiestas patronales de cada barrio, pueblo y ciudad. Y como es reglamentario, la Velá de Santa Ana ya tiene su bonito cartel. Un cartel, como todos los demás, que anuncia algo que no va a celebrarse y que, de esa forma, se convierte en cartel sin, como la cerveza.