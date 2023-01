Tristísimo el espectáculo para muchos sevillistas, según han hecho saber, la realidad positiva que se puede extraer de lo ocurrido en la última Junta General de Accionistas es que la sociedad está viva. Ahora mismo con un bloqueo técnico por el enroque de Castro y un triunfador claro a los puntos como es Del Nido Benavente, el Sevilla se encamina irremediablemente al inicio de una nueva era, entre otras cosas porque el todavía presidente no ha sido capaz de gestionar una crisis y hace tiempo que cometió el error de creer que el accionista, el socio o el aficionado no es capaz de pensar, que a la prensa se la compra con una ración de croquetas o que la información en el día clave en el que hay que dar cuenta a los accionistas se puede conducir o esconder.

Aquello de que engañar a algunos mucho tiempo y a todos durante poco es posible, pero no a todos todo el tiempo se cumplió en un foro, el de la Junta del Sevilla, en el que no sólo este año sino durante varios ejercicios se viene secuestrando la verdad. Desde hace 3, 4, 5 años atrás... las preguntas a la mesa no recibían respuesta alguna y se negaba todo tratando al sevillismo de lerdo y borrego. Hasta el célebre desliz de Carolina Alés y su “vendemos a quien nos da la gana”.

Tan significativo como que Castro no fuera capaz de aprobar las cuentas, la gestión o ni siquiera el nombramiento de auditores lo fue que ni una intervención de un accionista, ni una, fuera para defender al presidente que ha ganado 4 títulos europeos. El bloqueo es histórico y atentos a las consecuencias que, como “lo mejor” que anuncia Del Nido, están por llegar. Muchas preguntas como qué harán los que iban a vender y no lo hicieron por seguir chupando el pastel y ahora se quedan sin él, qué papel jugará un Del Nido Júnior que ni siquiera intervino, que piensan los herederos de Carrión y con qué se contentará ahora el inversor que tenía acordada ante actas notariales, e incluso con el precio fijado, la compra del club.