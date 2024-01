Volví a casa con dos libros. Uno lo recogí en la calle Pescadores. El otro en Jesús del Gran Poder, tras notificación de la estafeta de Correos. El primero me llegó por un cruce de coincidencias. Me lo dio la autora en persona. Ella es Isabel Álvarez, gaditana de nacimiento, licenciada en Derecho y Máster en Estudios Históricos Avanzados. El libro se titula Vidas prestadas (Adeshoras) y ha sido galardonado con el primer premio Ángeles Martín de Novela Corta. Ochenta páginas con más intensidad que muchas que pasan de las quinientas.

Ya no se escriben cartas. Valoren entonces que alguien escriba un libro y te lo mande por correo postal. Se titula Buenas, Malas y Peores (Alfar). A diferencia de la anterior autora, a Teresa Guzmán, autora del segundo libro, la conozco hace bastantes años. Hemos compartido procesión en el Corpus en el cortejo de la Reina de Todos los Santos. La obra lleva el atractivo subtítulo de Personajes femeninos en la Literatura Universal. Me lo entregaron en la oficina de Correos de la calle Jesús del Gran Poder, frente a la discoteca Holiday.

Probablemente ellas no se conozcan, pero hay un curioso nexo que las une. No sólo esa cercanía topográfica entre Pescadores y su perpendicular Jesús del Gran Poder. Como ha empezado en Cádiz el concurso del Carnaval, con el estreno de las chirigotas del Selu y el Sheriff, está siendo el año de los concursos de la gaditana Isabel Álvarez. Además de Vidas prestadas, con El llanto de los pájaros ha conseguido el premio de relatos del Certamen de Letras Hispánicas de la Universidad de Sevilla. Es su vigésimo novena edición y desde hace unos años lleva el nombre de Rafael de Cózar, de cuya muerte se cumplirán diez años a finales de 2024. Fue premiada por un jurado muy cualificado que integraban Luis Méndez, director general de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla; la escritora Eva Díaz Pérez, el editor David González Romero, el crítico literario Ignacio Garmendia (los tres procesos de un libro, como en una panificadora, sólo faltaban los lectores que tendrá), Verónica Pacheco y José Antonio Fernández Cruz.

Desde Helena de Troya a Bernarda Alba

Teresa Guzmán es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, diplomada en Magisterio por la Universidad San Pablo CEU y es profesora en el Colegio Sagrada Familia de las Hermanas Carmelitas de Vedruna de la calle Pozo, entre Parras y Relator. Ama los libros, fue autora del cartel de la cuadragésimo cuarta edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de 2021, el segundo de pandemia. Desde Helena de Troya hasta Bernarda Alba, un total de cuarenta perfiles de mujeres de leyenda. Mujeres bíblicas como las sevillanas de Toronjo (Rut, Dalila, Salomé), mujeres literarias (Dulcinea del Toboso, Emma Bovary, Ana Ozores, Ana Karenina, Fortunata y Jacinta), mitos históricos y literarios (Penélope, Celestina, Carmen la Cigarrera)… “Alejándose de una visión divisoria de géneros”, escribe Pablo Borrallo, doctor en Historia y esposo de la autora, “hace destacar el papel protagonista de la mujer en la historia de la Literatura Universal”.

El mérito del libro de Teresa Guzmán es que es la autora de los textos y de las ilustraciones, para las que usa, en palabras de Borrallo, “la contemporánea técnica digital”. Esta pareja forma uno de los mejores agentes divulgadores y pedagógicos de la Semana Santa. Esa simultaneidad creativa de escribir y pintar nos lleva al otro libro, el de Isabel Álvarez. El premio de Novela Corta Ángeles Martín está patrocinado y organizado por AMEIS (siglas de la Asociación de Mujeres Escritoras e Ilustradoras) en colaboración con la editorial Adeshoras.

Ángeles Martín

¿Quién fue Ángeles Martín? Trabajó en la editorial Alfaguara hasta que montó su propia agencia, AM Literary. Representó a numerosas autoras (Marta Sanz, María Tena, Yolanda González, Berta Vías Mahou, Carmen Peire…) y también alentó la carrera de escritores como José María Guelbenzu, Vicente Verdú, Antonio Fontana o Manuel Rico. Fue una de las socias fundadoras, la número cinco, de la citada asociación, desde la que promovió la primera antología Esas que también soy yo. Falleció poco después de recibir el Ameis de plata. La novela corta de Isabel Álvarez es un tributo a la larga trayectoria de Ángeles Martín.

Isabel Álvarez formó parte del colectivo La Literata. Con Ángel Nepomuceno publicó la novela biográfica Los zancos abandonados de Marie Curie, de las mujeres Buenas en las categorías del libro de Teresa Guzmán. Ha participado en diversos volúmenes colectivos: Ecos de Platero, Narrarte, Sevilla en catorce miradas, Viajes de puño y letra, La mar de mitos y Déjame que te cuente. Es coautora de la obra teatral Palabras para la memoria.

Helena, esposa de Menelao, es el personaje que desencadena la guerra de Troya que cuenta Homero en La Iliada. De Homero a Lorca con su Bernarda Alba, a la que no sólo dibuja y retrata con palabras sino que recomienda al lector que vuelva a la película de Mario Camus de 1987 con Irene Gutiérrez Caba como Bernarda Alba, Florinda Chico como Poncia y Ana Belén como Adela. Mario Camus también dirigió a Ana Belén, que fue Fortunata en la adaptación televisiva de la obra de Galdós.

No será un miércoles cualquiera

Vidas prestadas se presenta el Miércoles de Ceniza, que este año coincide con el día de los Enamorados. Cuando empieza la cuenta atrás de la Semana Santa, en la que Teresa Guzmán, como escritora e ilustradora, ha colaborado en obras como Atlas de la Semana Santa de Sevilla, Simbolismo en la Semana Santa de Sevilla, Iconografía de la Semana Santa de Sevilla o La magia de los Seises de Sevilla.

Estoy convencido de que tanto Isabel Álvarez como Teresa Guzmán reniegan de la etiqueta de literatura femenina. No se le pueden poner diques ni clichés. El día que la autora me dio en la oficina de Discos Senador de la calle Pescadores un ejemplar de Vidas prestadas y recogí en Correos el de Buenas, Malas y Peores que me mandó Teresa Guzmán empecé a leer la novela Un amor (Anagrama), de Sara Mesa. Vimos la película de Isabel Coixet. Paradójicamente, es más cinematográfica la novela. La historia de una traductora acompañada de un perro de la raza de los perros mendicantes, si éstos existieran. Una novela sobre el malestar de la felicidad, que lleva en sí misma la semilla de su destrucción. En el inhóspito entorno, como una película de Sam Peckinpah, suenan Miles Davis, Chet Baker o Sam Cook y aparecen algunas ventanas con el mundo a través de libros de Benedetti o Neruda. A los hombres de la novela se les podía aplicar la división del libro de Teresa Guzmán: los hay Buenos, Malos y Peores. Un viaje literario entre Pescadores y Jesús del Gran Poder. Mercedes de Pablos fue la primera persona que hace años me habló de Sara Mesa. Autora por la que apostó el gran Rafael Chirbes, que era compañero de editorial en Anagrama de una de las voces más originales de la literatura española.