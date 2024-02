Desde hoy hasta el 3 de marzo Movistar Plus+ lanza el canal Woody Allen por M+ en homenaje al maestro de la comedia cómica, sentimental y dramática. Se emitirán 29 títulos entre los que figuran tres de sus obras mayores –Annie Hall, Manhattan, Hannah y sus hermanas– y otras que es difícil clasificar porque, no siendo tan grandes, no se pueden considerar menores. Entre ellas La rosa púrpura de El Cairo, Días de radio, Balas sobre Broadway, Todos dicen I Love You, Un final made in Hollywood, Scoop, Match Point o Melinda y Melinda. Y se estrenarán Golpe de suerte y el documental Un día en Nueva York con Woody Allen.

Solo se puede reprochar, aun comprendiendo que su extensa filmografía exige una selección, que se hayan incluido algunos títulos muy menores y falten Broadway Danny Rose, Zelig, Poderosa Afrodita, Blue Jasmine y, sobre todo, Delitos y faltas, su cuarta obra mayor junto a las tres antes citadas.

En cualquier caso, un canal Allen es siempre una buena noticia. A sus 89 años ha sido para mi generación un compañero de vida. Éramos adolescentes cuando lo descubrimos como actor cómico en ¿Qué tal gatita? y Casino Royale allá por 1965 y 1967, jóvenes cuando se fue estrenando su gran ciclo cómico de entre 1969 y 1976, desde Toma el dinero y corre a La última noche de Boris Grushenko, y cuando nos sorprendió dando los saltos asombrosos de Annie Hall y Manhattan en 1977 y 1979. Tantos años después, casi nonagenario él y setentones nosotros, agradecemos a este compañero de vida que haya reflejado como muy pocos cineastas lo que Joseph Conrad llamó “esa dudosa media luz de la vida”, esa cualidad dulce y triste a la vez que tienen las canciones de Gershwin que él tan magistralmente ha usado.

Allen ha sido víctima de la cancelación en su país. The Hollywood Reporter informó que circulaban copias clandestinas de su última película y se habían organizado pases a escondidas en un local de East Village porque no encontraba distribución, hasta que por fin logró estrenarse. Creí que era una fake pero lo confirmé en varios medios serios. La cancelación de proyectos ya firmados y la dificultad para estrenar los que rodaba o publicar sus memorias ha sido una constante estos últimos años. Juzgado y condenado por el neopuritanismo pese a ser absuelto en los tribunales por un país que ha vuelto a ser el deLa letra escarlata de Hawtorne.