Las ciudades de Andalucía

Cada vez parece más lógico que Sevilla y Málaga colaboren en todo tipo de iniciativas económicas y sociales. Pero todavía no sucede claramente. Cuando pasemos de las declaraciones, manifiestos y conferencias, a los proyectos y realizaciones conjuntas habremos dado un cambio significativo. Pero solamente será un primer paso. Para ir a más tendremos que asimilar que Andalucía, para converger con el resto de España y Europa en niveles de capacidad, desarrollo económico, bienestar e igualdad, debe conseguir que las ciudades andaluzas colaboren entre ellas. He sido y soy partidario de la colaboración en todos los aspectos de Sevilla y Málaga, pero me parece que va muy despacio. Somos muy lentos, le damos muchas vueltas a todo, quizás porque somos un poco desconfiados y seguimos mirando por el rabillo del ojo al vecino. Y las otras ciudades de Andalucía también recelan de la hegemonía malagueña-sevillana y lo entiendo.

El Estado de las Autonomías, a veces tan criticado, ha acercado los centros de decisión, pero todavía la realidad española parece que es, sobre todo, lo que sucede en Madrid y Cataluña. Con permiso de Euskadi, que va como por libre, pero que cuando visitas San Sebastián o Bilbao ves la ventaja que nos están cogiendo. Están a punto de completar un Fórmula 1 y entonces serán inalcanzables para el resto de los españoles en bienestar y desarrollo. Y lo saben. Otras autonomías se intentan asociar en defensa de la España rural y vacía. Es una estrategia interesante y ya veremos su recorrido. Frente a eso, Andalucía debe hacer valer su generosa geografía y su importante población y fundamentalmente, debe apoyarse en su extraordinario sistema de ciudades.

Sevilla, pero también Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Carmona. Málaga y Antequera, Ronda y la ciudad lineal de la Costa del Sol de Nerja a Manilva. Cádiz con Jerez, Algeciras, Sanlúcar y la Bahía. Huelva con Ayamonte y la salida hacia el Algarve hasta Faro. Córdoba con Puente Genil, Lucena, Montilla y los Pedroches. Jaén con Úbeda, Baeza, Linares y Bailen. Granada con Guadix, Baza y Motril, Loja, Santa Fe y Almuñécar. Y Almería con Roquetas, Vera, Níjar y El Ejido. Si queremos que la colaboración entre ciudades andaluzas sea posible, la prioridad sigue siendo las infraestructuras, porque nuestra fuerza en tamaño y número de habitantes es nuestra debilidad al estar separados y desconectados por unas comunicaciones del siglo pasado.

Además de estar lo más cerca posible por la mejora de las infraestructuras, que dependen en gran medida de las administraciones, nuestras ciudades deben pensar y actuar solidariamente, con mentalidad de grandes proyectos privados, que buscan lo mejor para los suyos, dando apoyo incondicional a todos los proyectos e iniciativas que surjan en cualquier punto de Andalucía. Así seremos competitivos. Rompiendo nuestra rivalidad y rencillas viscerales que saben explotar tan bien los que solo nos quieren como patio de recreo de la España del bienestar.