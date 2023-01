Cuando entonces estábamos celebrando en el Alfonso el Patrón de los periodistas, que era, es y será San Francisco de Sales. Y a la hora de nuestro jolgorio se producía en un bajo de León XIII un crimen que catorce años después no ha sido resuelto. Las palabras transidas de dolor el otro día de José Antonio Casanueva, el abuelo de la víctima que se dejó las uñas escarbando en Caño Ronco, nos refrescaron la memoria sobre un asunto que no se puede olvidar. Que haya pasado tanto tiempo y que, con el asesino confeso encarcelado, aún no se haya dado con el cuerpo de Marta del Castillo demuestra el fracaso de una sociedad que ante casos así se siente indefensa. Dijo el abuelo con tanto dolor como indignación "moriré buscando el cuerpo de mi nieta". Son palabras para que nos toquemos la ropa bajo la sensación dolorosa de desconfianza en quienes nos manejan.