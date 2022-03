En la cuenta atrás más ilusionante

Digamos que tras la apoteósica vuelta de Santa Ana a los Marineros del Cristo de calle Pureza, el paseo que ayer se pegó por la Macarena el Señor de la Sentencia fue la confirmación de que lo que tenía que llegar ha llegado. Sólo falta que discurran los días para que veamos a la burra por la rampa y constatemos que vivimos en esa maravillosa Jerusalén por siete días en que se convierte esta Sevilla nuestra. La agenda está que no da más de sí, citándonos a exposiciones, conferencias, conciertos o quinarios para que el consumo de Semana Santa no desfallezca. Anoche, la majestuosidad del Señor de la Macarena por su barrio fue una explosión de sinceridad que incluso resistió la desleal competencia del fútbol televisado. Y esto es ya un no parar así hasta que el almanaque desvele que los días más señalaítos del año han llegado tras dos años de orfandad inconsolable.