El derbi y su cúmulo de peculiaridades

Llegó el gran día, con retraso por culpa de esa estupidez que es el calendario asimétrico, pero llegó en este Sábado de Pasión que amanece más pasional aún a causa del que es partido de los partidos en el fútbol según Sevilla. Parte el Sevilla en este avant match con seis puntos de ventaja y tres escalones clasificatorios entrambos, por lo que en situaciones normales podría darle bastante para partir de favorito, pero hablamos de derbi.

Y el derbi tiene sus peculiaridades, ya que en cualquier otra situación Canales habría sido descartado. Pero cuando toca derbi las cartas se esconden con celo y rara vez se han mostrado antes de que el árbitro requiera las fichas para ir confeccionando el acta. Canales se ha erigido en piedra angular de Setién, el paisano que lo ha devuelto a la cota que le llevó al Madrid casi en edad de juvenil. Y, claro, durante la semana, y aunque no entrenase, nunca llegó a descartarse.

Con Vaclik pasa lo mismo, que era un sí pero no como en la canción de La Parrala. Es derbi y todo cuenta, como esa idea de los jugadores del Sevilla de ofrecerle el triunfo a Caparrós, lo que le ha alegrado las pajarillas a muchos de los que profesan la fe nervionense. La sangre roja de Caparrós motiva mucho en Nervión y le añade también un plus al enardecimiento que la tropa sevillista suele exhibir en esta clase de citas, mientras que en el Betis no se quedan atrás en ese apartado.

Creo que existe una diferencia entre Sevilla y Betis, y ésa es que el equipo blanco le saca más jugo a lo que ocurre en el área rival. Por ahí pueden decidirse muchas cosas, como que si en algo es superior el Betis es en lo que discurre por la zona ancha. ¿Sería igual con Joaquín y sin Canales? Quién sabe. El portuense no sólo cuenta chistes sino que ha decidido algún derbi. Son divagaciones al calor de la lumbre del derbi, ese partido que nada tiene que ver con cualquier otro.