Más sobre el descuido del nomenclátor

Cuando andaba uno de arriba abajo por toda la piel de toro, muy rara era la ciudad que no tenía el nomenclátor callejero en un buen estado de revista. En cada esquina, el rótulo que desvela cómo se llama el sitio y dónde estamos así que se consulta el plano de la ciudad con vistas a saber por dónde se va a donde se pretende ir. Es lo normal, pero en Sevilla tenemos el nomenclátor en desastroso estado de revisión. Calles en el más absoluto anonimato, pues o han ido quitando las letras del rótulo sabe Dios si para bautizar un chalé o para qué o bien se ha levantado una casa que hace esquina y no han restituido el nombre de la vía. Sin embargo, otras calles nadan en la abundancia. Por ejemplo, en Mendoza Ríos esquina a Baños figura el nombre repetido. Mejor que sobre que no que falte, o ridiculeces como la de poner Teo en la línea de arriba y Dosio en la de abajo.