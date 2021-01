El día mundial de las devoluciones

Devoluciones, el 7 de enero es el día de las devoluciones, de ese chaquetón que trajeron los Reyes con toda la ilusión del mundo más el plus del factor sorpresa y que resulta que no le gusta al destinatario. El pantalón que, ay la ingesta de estos días, pide una tallita más, o la play que anda con los plomos fundidos, por no meterse ya en esa corbata chirriante y por la que, seguramente, al dependiente que se la quitó de encima le habrán dado una semanita de vacaciones. El 7 es el día de las devoluciones y hoy no será de otra manera. Las colas de estos días visitando belenes o tan de camino a ninguna parte que obligaron a la dirección peatonal única se suplen hoy por las de descambiar ese chaquetón que, una vez puesto, no parece tan aparente, a ver si queda una talla más de ese pantalón y la play, por favor, que venga en condiciones, 7 de enero, siempre igual, ley de vida.