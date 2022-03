El edil de Urbanismo y el Gallo de Morón

Sevilla es capital de la indolencia. Muchos vecinos lo tenemos asumido. Somos como los abonados a la plaza de toros que tan brillantemente gestiona don Ramón Valencia incluso en año de pandemia y con la Junta a contracorriente.Nos lo tragamos todo. Cargamos con toros mansos como con las obras mal planificadas, peor coordinadas y con resultados vergonzosos. Uno tiene claro que un alcalde con menos de dos años por delante, como es el caso del pujante Antonio Muñoz, debe asegurarse un buen funcionamiento de los servicios municipales, estar muy encima de los planes de seguridad de las fiestas mayores y efectuar alguna obra que mejore la calidad de vida de los ciudadanos, la imagen de la ciudad y el bienestar de nuestros señores y amos los turistas, dicho sea a lo Mañara. Por esto nos encantó, hay que reconocerlo sin complejo alguno, que de las primeras obras que se ejecutaron con el nuevo alcalde fuera la reurbanización del terreno localizado justo delante de la antigua Facultad de Derecho, un espacio destinado siempre al aparcamiento indiscriminado de vehículos, una zona convertida en pastizal los días de lluvia y la jurisdicción habitual de los gorrillas.

¡Alcalde, muy bien hecha esa obra que ha dignificado un lugar que es puerta de entrada de un Bien de Interés Cultural como la vieja Fábrica de Tabacos! Pero qué vergüenza sentimos ayer mismo cuando comprobamos que menos de un mes después de terminada la faena –pagada con dinero de todos los sevillanos– ya hay losas levantadas. Qué sonrojo monumental. ¿Acaso no tenemos derecho los sevillanos a unas obras públicas bien ejecutadas? ¿Por qué nos toman por un pueblo poco exigente, sin criterio y que nos lo tragamos todo? ¿No hay nadie en la Gerencia de Urbanismo que supervise in situ la calidad de los trabajos, los materiales escogidos, los métodos de ejecución y el resultado final? No hay excusa que valga en esta ocasión.

Una buena idea como la de dignificar este terreno y dejarlo para el disfrute del viandante, una magnífica iniciativa, ha sido llevada a cabo de forma chapucera. Habíamos visto con horror las farolas modelo duchas de Hotel NH que nos colocó el señor Juan Manuel Flores, delegado del ramo, como en su día, hace muchos años, nos las colaron en el puente de los Remedios, el que nos lleva del edificio del Cristina a la terraza del José Luis, donde siempre saludamos al catedrático León-Castro. Nunca imaginamos que hubiera algo peor que las farolas duchas: las losetas que duran menos que una tapa de adobo del Blanco Cerrillo. Sancione a la empresa, señor Flores. Exija calidad. Le han dejado como al Gallo de Morón. Kikirikí. Un mitin. Una chapuza.