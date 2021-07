El erotismo de la fregona

No lo puedo remediar, cada vez que veo un estudio "científico" sobre pamplinas me lo tengo que leer. Me atrae como el pollo frito, no lo puedo evitar. En este apartado de estudios de "gran calado" me ha impactado el que asegura, sufragado por un líquido de esos para dar brillo, que los andaluces somos los que dedicamos más tiempo a limpiar en España. Es más, el estudio afirma, y ahí está lo gordo, que quitar el polvo, lleva a hacer más cosas que tienen que ver con esta última palabra situada antes de la coma.

Cuando he leído esto, lo primero que he hecho ha sido lamentarme, como si fuera un Morata cualquiera después de lanzar un penalti... Cuántas veces habremos desaprovechado oportunidades. Jamás habíamos sospechado que cuando nuestra pareja nos invitaba, con la fregona puesta, a dejar niquelao el salón, en verdad lo que estaba detrás era una propuesta erótica porque después de pasar la jocifa por el sofá, venía lo del anuncio aquel del Pronto, lo de cambiar el polvo por brillo.

Ahora que lo piensas, lo de la fregona siempre ha tenido su erótica, y lo de la escoba y el recogedor es casi porno. Lo de lavar platos ya no tiene nada de lascivia desde que todo lo hace el lavavajillas y no me negarán que lo de pasar el plumero subido en una escalera para limpiar las lámparas siempre ha tenido su aquel. Yo creo que incluso lo vi alguna vez en las inolvidables películas de Pajares y Esteso.

Lo que pienso yo es que cuando comience lo de la limpieza hay que ser precavidos y no limpiarse del tirón la casa entera porque después se puede llegar exhausto a lo que es el vamonó y la operación Don Limpio habrá sido un auténtico fracaso y lo único brillante será el coco del que sale en el anuncio.

Qué ingenuos somos cuando vemos comprar a alguien en la tienda de la esquina un bote de Mistol Vajillas. Jamás hubieramos pensado que estaba invirtiendo en erotismo... y eso sale mucho más barato que lo que vende Durex o las eau de colognes esas que dos gotas salen como medio kilo de langostinos.

Lo que no refleja el estudio es si a la hora de la valoración de los resultados de la limpieza tiene mejor impacto el Fairy con aroma de limón o el de Hierbas de El Bosque, aunque a mí lo que de verdad me pone es el de Camomila, que tiene nombre como de marca de melocotones en almíbar.