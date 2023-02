Poniéndonos peliculeros, lo del policía infiltrado recuerda a un Serpico con calentura o a una versión tuneada con tatuajes de Bond que podría llamarse El espía que me amó. Pero hay diferencias. Si el agente español se infiltró entre los antisistema con el mismo éxito que Serpico entre los hippies de Greenwich Village, como espía seductor a lo 007 fracasó al no lograr convertir a su causa a sus seducidas. Recuerden que en Desde Rusia con amor Bond logró que Tatiana Romanova desertara, en Goldfinger convenció a Pussy Galore para que traicionara a su jefe, en Operación Trueno convirtió a Dominó en su aliada y en Diamantes para la eternidad logró que Tiffany Case se pasara al bando de los buenos. Nuestro Daniel, pese a sus logros, no da para tanto: en vez de lograr que las víctimas de su poderío seductor deserten del activismo antisistema para pasarse a su causa, "hasta cinco mujeres -leo- han interpuesto una querella contra él por mantener relaciones sexuales con ellas para obtener información". Bond no hay más que uno.

Hay en este asunto que divierte a muchos e indigna a quienes piden la dimisión de Marlaska como si este fuera el M responsable del agente un fondo feminista que nadie ha puesto en valor. El agente Daniel no solo representaría el tópico machista del espía que utiliza sus (se supone que poderosas) armas de seducción, podría representar también al hombre-objeto que hace el papel de las mujeres que en la ficción o la realidad utilizaron sus (se supone que también poderosas) armas de seducción para infiltrarse entre el enemigo y obtener información. A la cabeza de las obligadas a hacerlo, en el terreno de la ficción, está la desdichada Alicia Huberman, canallescamente seducida por el agente Devlin y obligada por él, bajo amenaza y coacción que hoy se llamaría sexoafectiva, a seducir al espía nazi Alexander Sebastian. Como ustedes ya habrán adivinado se trata de Ingrid Bergman, Cary Grant y Claude Rains en Encadenados. En la realidad histórica nadie le puede quitar su puesto de reina de las espías seductoras a Margaretha Geertruida Zelle, más conocida como Mata-Hari, que acabó fusilada en 1917.

En fin… Ya que hemos citado a Bond, y aunque nos salgamos del canon de Connery, suene Carly Simon cantando para el espía español la estupenda canción que Marvin Hamlisch compuso para La espía que me amó. Se llama Nobody Does It Better. Traduzcan.