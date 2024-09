Llega la noticia de que obras de Goya, Zurbarán y El Greco del Museo de Bellas Artes de Bilbao se van a exponer en nuestro museo hasta la próxima primavera. Una buena ocasión para contemplar piezas notables de maestros españoles de la pintura. El motivo ya no es tan buena noticia, en clave sevillana. El Museo de Bilbao inicia obras de reforma por un valor de 41 millones de euros, con proyecto de los arquitectos Norman Foster y Luis María Uriarte que, además de modernizar por completo la institución, aportarán 6.500 metros cuadrados de nueva edificación y la remodelación de los 8.000 ya existentes. Así superará ampliamente a nuestra pinacoteca que pronto ya no será la segunda pinacoteca de España, como no nos cansamos de repetir con autocomplacencia. Y después del ampliado Museo de Bellas Artes de Valencia, ya ni sabemos en qué puesto estaremos de aquí a unos años. Aunque siempre habrá quien diga que los murillos y zurbaranes expuestos en Sevilla son superiores artísticamente y eso no hay quien lo cambie. El que no se consuela es porque no quiere.

¿Por qué todos se reforman, amplían y modernizan excepto el Museo de Bellas Artes de Sevilla? Debe haber múltiples razones, pero en mi opinión la gran diferencia con Bilbao es la Fundación que administra el museo. Constituida en 2001 por el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno vasco, para promocionar y desarrollar el conjunto de elementos que conforman el Museo de Bellas Artes de Bilbao. En el patronato de la citada fundación, además figura una amplia representación de instituciones privadas y empresas, como Fundación Bancaria BBK, la Fundación BBVA, Iberdrola S.A., Euskal Irrati Telebista, Diario El Correo, S. A., Editorial Iparraguirre, S. A. (Deia), Metro Bilbao, S. A., Fundación Banco Santander, Fundación Gondra Barandiarán, Petronor S. A., Cadena Ser, Fundación Vizcaína Aguirre y Asesoría Torrealday S. A. No es poca diferencia contar con esos apoyos.

También, el museo de Bilbao tiene un comité asesor artístico de primera línea en el que figuran Miren Arzalluz, directora del Palais Galliera, Musée de la Mode de la Ville de París, Gabriele Finaldi, director de la National Gallery de Londres y otras figuras de primer nivel como Carmen Jiménez, Beatriz Herráez, directora de Artium, Sam Keller, director de la Fundación Beyeler, Basilea, y algunas personalidades más. Además del director, Miguel Zugaza, director en época anterior y recuperado después de quince años dirigiendo el Museo del Prado, que fue la primera piedra de un Plan Estratégico 2019-2022, aprobado en 2018 y que ha sido la ruta seguida para convocar de inmediato el concurso internacional de proyectos el 11 de febrero de 2019 para la Ampliación y Reforma del Museo de Bellas Artes de Bilbao, cuyo fallo se dio a conocer el 23 de julio del mismo año. Las obras durarán un par de años, y así en 2026, ocho años después de la aprobación del plan, el museo estará listo para el futuro. Que así sea.