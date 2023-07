Todos tiesos en este fútbol nuestro, pero hay que convenir que no todos andan en el mismo grado de tiesura. Todavía hay clases, que diría alguno, pero lo cierto es que mientras hay quien ni siquiera puede inscribir a algunos de sus futbolistas, los hay que no dejan de fichar estrellas. Ya sabemos que no todos son iguales y por eso tiene un mérito indudable que el que no puede ni siquiera inscribir sea capaz de ganarle al que no deja de fichar.

Y ahí andan los de siempre copando el mercado y algo que es incalificable como lo de esquilmar caladeros a base de birlar los mejores proyectos de futbolista. El fútbol está instalado en una burbuja que puede explotar en cualquier momento. Todo es por la sencilla razón de lo mucho que cobran los profesionales y, peor aún, por la cantidad de dinero que se va del circuito camino de las carteras de representantes, intermediarios y comisionistas que pasan cerca.

Cuando antaño se movía el fútbol bajo unos parámetros que no permitían la fuga de un solo euro gracias a la carencia de traspasos por la vigencia del inadmisible derecho de retención, todo era más asumible. El dinero del fútbol se movía por un circuito herméticamente cerrado del que no salía un solo euro. Ya nada es como antes y, sin añorar tiempo alguno, hay que destacar que el fútbol se movía con sus recursos y sin necesidad de ayudas externas, salvo la cartera del directivo.

Actualmente, aparte de esa fuga de dinero hay que hacer hincapié en la inflación de las respectivas masas salariales. Los profesionales, y aquí no entra sólo la nómina del artista, cobran más de lo que generan. Como ejemplo viene aquello que se decía de Messi, que generaba mucho más de lo que cobraba. Pues ahí está el Barça, debiendo hasta de callarse, pero sin barreras para fichar casi a diario mientras comensales de la misma mesa no pueden ni inscribir futbolistas.