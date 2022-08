Lo habitual, fumar puros en los toros

Morante fumándose un puro sentado en el estribo mientras en los tendidos se come y se bebe entre tercer y cuarto toro es una imagen tan insólita como esclarecedora y me explico. En la Maestranza, unos adhesivos pegados al interior de la barrera prohíben fumar. Tanto en los tendidos como en el callejón, el fumeque está prohibido, lo que choca una barbaridad por lo habitual que siempre fue fumar en una plaza de toros. Corridas de puro y clavel era el calificativo de los carteles más encopetados, pero llegó la pandemia y, como el comandante, mandó parar. La imagen del apoderado o del empresario habano en ristre era lo habitual y ahora no es posible. Pero, hete aquí, que el ruedo es como una laguna legal que no está libre de humos y ahí que se las ingenió el orfebre de La Puebla del Río para pegarle unas caladas al habano. Ocurrió antier en Almería.