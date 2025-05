Juncal: ¿a qué se llama progreso?

Progreso significa avance, prosperidad, mejora… En la ciudad significa que se mejoren las condiciones de vida de los barrios con problemas y que no empeoren los que no los tienen. Pero está sucediendo lo contrario: los que tenían graves problemas se han convertido en guetos urbanos y muchos que no los tenían, los tienen. Informa el compañero Luis Lastra que los vecinos de El Juncal, en su reunión con la delegada Blanca Gastalver, han denunciado la escalada de inseguridad y robos que sufre el barrio: “Los ladrones empezaron llevándose los pomos de los bloques, de ahí pasaron a los aires acondicionados y en Feria ya hubo tres robos en viviendas”. Y haciéndose eco del sentir de los vecinos, escribe: “La barriada de El Juncal ha sido un lugar fantástico para vivir durante casi toda su historia, pero desde hace unos meses, quizás hasta un año, padece una situación de inseguridad que para muchos vecinos de toda la vida es inédita”. Sobrados de razón están. Conocí bien en los años 60 y 70 este barrio, vecino del mío, y sin nostalgia idealizada alguna corroboro que “era un lugar fantástico para vivir” desde que fue creado a principios de los años 60.

Retrocedamos 63 años. El verano de 1962 la empresa Construcciones Escribano y la Inmobiliaria El Juncal anunciaban el nuevo barrio construido donde antes había charcas en las que crecían las plantas que dieron nombre al lugar: “Hágase propietario de su vivienda pagándola en 5, 10 y 30 años. Pisos por valor total de 91.963 ptas. y 98.389 ptas. amortizados en mensualidades de 593 y 635 ptas. Exentos de impuestos durante 20 años. 1.218 viviendas. Locales comerciales. Cine. Garaje. Supermercado. Farmacia. Parque. Escuelas. Situación en avenidas Ciudad Jardín y Ramón y Cajal. Comunicación directa con autobuses de origen en la Lonja y Puerta de la Carne”.

El cine Juncal, al que tantas veces fui, era obra de Antonio Delgado Roig con moderno diseño y decoración, 780 butacas de patio y 316 de entresuelo, proyección en Cinemascope y sonido estereofónico. Se inauguró el 20 de diciembre de 1965 con una sesión para autoridades, profesionales del sector y prensa en la que se proyectó el tráiler de La chica del trébol de Rocío Dúrcal, los dibujos animados El cascarrabias y el documental, muy de la época, Objetivo 67, una “espléndida demostración del Plan de Desarrollo Nacional”. Insisto: progreso es avance, no retroceso.