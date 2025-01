Mucho más que un museo

La Catedral de Sevilla es la más grande de España. No sólo en tamaño, también en cultos religiosos. No se sabe por qué, sobre la Catedral propagan teorías falsas, como que se ha convertido en un museo. Nada más lejos de la realidad. A veces también publican algunas fake news, como cuando se leyó que este año iban a ser suprimidos los wc dentro de la Catedral en Semana Santa, y que los nazarenos deberían hacer los pipís en urinarios situados en el exterior. Es falso. Quizás hayan oído campanas y no saben dónde. Porque lo que se ha presentado a los hermanos mayores es un proyecto llamado Via Sacra para dignificar y mejorar el paso de las cofradías por la Catedral, y realzar que van allí para su estación de penitencia, no sólo para las necesidades urgentes ni el avituallamiento.

En el aún reciente II Congreso de Hermandades y Piedad Popular expuso una ponencia Dario Vitali, profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En algunos medios se destacó una afirmación que hizo, en el sentido de que no le gustaba que las catedrales se conviertan en museos. Se interpretó como una velada crítica a la Catedral de Sevilla. Sin embargo, no iba por ahí, ya que pensaba más en catedrales como la de Florencia, prácticamente dedicada al uso cultural. Y también a antiguas catedrales o iglesias que se han reconvertido en complejos culturales, o incluso en hoteles y restaurantes.

Para mantener el culto en una catedral o en una iglesia, hace falta una oferta y una demanda. Religiosa, por supuesto. Si el templo está abandonado, quizás sea mejor dedicarlo a museo antes de que se venga abajo por falta de uso. Por ejemplo, si se van las clarisas de Santa Clara, o se inventan unas monjas, o se hace lo que se hizo. Un acuerdo con el Ayuntamiento para crear un centro cultural, además de mantener un templo con difícil encaje. Pero en la Catedral de Sevilla celebran cultos religiosos a diario. Y quienes no lo reconocen es por mala fe o por ignorancia.

A la Capilla Real se puede acudir para rezar ante la Virgen de los Reyes. Hay misas, incluso en inglés para turistas. Y confesores para quien se quiera confesar. A la Misa del Gallo acudieron más de 2.000 personas. La Catedral no es como el Museo Thyssen. La Catedral afronta costosas y permanentes obras de rehabilitación y mejora, para las que necesita ingresos. Cualquiera que entre verá que es un lugar de culto, aunque se pueda visitar con fines culturales. No hay que ser más papistas que el papa Francisco. La Catedral de Sevilla es mucho más que un museo. Y no olviden que también hay museos vaticanos.