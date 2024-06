Pasó el día...

Sí,

Así estamos todavía, con aquel agravio del que no se admite que fuera causa de la causa entablada por el ministro de Valladolid, que no se privó y acusó a Milei de consumo de sustancias, lo que significa lo que usted sabe. Dos países, dos grandes países, de espectadores del principio de acción y reacción, una vez más. ¿Tiene arreglo este estropicio? ¿Cuál arregle, cuándo? Nunca pasa el día para algunas cosas, es así.

Digo que no veo a Pedro Sánchez esperando a Milei en la puerta de la Moncloa, como hace con otros que representan a comunidades que no tienen las raíces que tiene la Argentina en España, y viceversa. Verdadera catástrofe este modo de no ver nunca pasar el día. Marruecos nos llenaba las costas de emigrantes, y los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla. No veo a Argentina haciendo porquerías a los españoles que allí viven o negocian. Ni el espejo en España. Pero el hecho es este malestar entre los gobiernos de los dos Estados fraternalmente vinculados desde hace cinco siglos. Se han roto las reglas, se han roto los principios. Lamentable es así y no pasa el día, no pasa la romería.

España necesita de nuevo urnas, otro modo de gobernanza, otros modos. Votar lo necesario para lo conveniente. Esto es demasiado, si bien se mira. Las exigencias de los separatista catalanes, la presión sobre la paz social, la tranquilidad y los problemas de España. Además desde el desplante, la chulería y los malos modos del separatismo. No puede quedar impune todo esto. Habría que pararse y hacer una poda como rectificación. Fuera esto, fuera aquello. La moderación ha sido convertida en “extremas derechas”, una catástrofe.