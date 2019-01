Este tiempo de cambio que algunos llaman vergonzosamente de la vergüenza está dando mucho juego. Tanto juego está dando que dan ganas de bajarse en la próxima. Yo me bajo en la próxima ¿y usted? fue el título de una celebrada obra teatral de Marsillach y viene al pelo por cuanto está ocurriendo en esta nuestra tierra, más garbancera que casi nunca. El numerito de perdedores que no se quieren ir y de ganadores que muestran que el matrimonio está a punto de quebrar antes de consumarse es de abrigo. Entre el no saber perder de esa izquierda tan complicada de desalojar sólo mediante urnas y el arrimarse al perol sin pagar la cuenta de unos votos imprescindibles, la sensación es kafkiana. Haga usted una Transición como la que hicimos para esto. ¿Tan complicado es asumir lo que el pueblo ha querido? Por eso, las ganas de bajarme en la próxima, ¿y usted?