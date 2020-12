La puerta trasera de Artillería

El Ayuntamiento va a tramitar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para ordenar los terrenos del complejo militar de la Fábrica de Artillería, al otro lado de Eduardo Dato, esquina con la avenida José María Moreno Galván y la calle José Jiménez Aranda. Son unos amplios terrenos y estratégicamente situados, justo en el centro de la ciudad y perfectamente comunicados. Contienen algunas construcciones industriales de interés arquitectónico y otras dependencias y espacios libres. Esperamos conocer la propuesta en detalle por su trascendencia urbana y porque completaría las actuaciones previstas en el antiguo complejo de la Fábrica de Artillería, convirtiendo todo el conjunto en un enclave de gran trascendencia para el futuro próximo de Sevilla y que dará forma definitiva a toda una zona que hace años, demasiados, está pendiente de resolución. Viviendas, equipamientos y espacios libres en las inmediaciones de la Ronda Histórica, revalorizarán todo el entorno, tanto hacía Nervión, como hacia la Puerta de la Carne, la Puerta de Carmona y la Florida, incluyendo los nuevos usos del antiguo edificio del Mercado de la Puerta de la Carne y el nuevo Mercado de la Puerta de la Carne, así se llama, en la antigua Estación de Cádiz.

La trascendencia de toda la operación, el conocimiento de los pormenores urbanísticos y arquitectónicos es una deuda con los sevillanos después de haber transcurrido tantos años sin saber que iba a pasar en esos terrenos. Y ya puestos, por qué no organizar una exposición bien documentada con planos, fotos, infografías, que incluya, además de la propuesta urbanística, los planes de rehabilitación de la antigua Fábrica y el centro de iniciativas culturales y creativas de Magallanes que allí se va a alojar. Y todo ello exponerlo allí mismo, bien en la Fábrica o en los almacenes y talleres. En esta Corporación Municipal, que tantas iniciativas urbanísticas y de uso de antiguos edificios tiene en marcha o en proyecto, se echa de menos más información con exposiciones informativas accesibles por el gran público, que expliquen lo que se hace, lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Planes de movilidad, pavimentos, rehabilitación de edificios, ordenación urbanística, etcétera. Creo que una buena gobernanza empieza por informar antes de ejecutar. Ya sé que cuesta esfuerzo y dinero y que en algunas ocasiones que conozcamos bien y con antelación algunas propuestas para la ciudad, puede originar controversias, pero es el camino correcto en mi opinión. Que no tengamos sólo informaciones interpuestas y tardías. Que podamos conocer con antelación y con detalle las actuaciones previstas para poder formar nuestra propia opinión. La ordenación de los terrenos y edificios de los talleres del complejo militar de Eduardo Dato junto con la Fábrica y sus nuevos usos merece que se haga el mayor esfuerzo de transparencia informativa. Este asunto no puede entrar en la ciudad por la puerta trasera de Artillería.