Hora 25. Bretos: “¿ETA fue un grupo terrorista?”. Otxandiano: “ETA fue un grupo armado… Bueno, las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas. La violencia del Estado puede también tener diferentes títulos, pero no creo que esa sea tanto la cuestión. Evidentemente hay diferentes puntos de vista de lo que ha supuesto, me da igual, los GAL, la tortura por parte de los cuerpos y fuerzas policiales, ETA… Hay diferentes puntos de vista…”. Bretos: “¿No pasa de ahí, de considerarlo grupo armado, no grupo terrorista, banda terrorista?”. Otxandiano: “No me parece que esa sea una cuestión fundamental”. Bretos: “Es una cuestión muy importante considerar si fue una banda terrorista o no”. Otxandiano: “Sí, pero, ¿qué es terrorismo hoy en día? ¿Lo que está haciendo Israel contra Palestina es terrorismo? Podemos discutir en torno a las consideraciones en torno al terrorismo, qué es terrorismo, qué no es terrorismo, pero mucho más allá me parece que la cuestión principal es diagnosticar en términos políticos como se superan los conflictos políticos…”.

Ante esto, que solo los gobernantes que venden mentiras y los votantes que se las compran pueden fingir que les sorprende y escandaliza, el PSOE tuvo que salir en tromba. Pilar Alegría: “No reconocer que ETA fue una banda terrorista no es solo que sea absolutamente cobarde, sino que es un desprecio enorme hacia todas las víctimas y hacia la sociedad vasca y española en su conjunto. Una postura negacionista incompatible con la historia y con la democracia, que fue quien acabó con el terrorismo de ETA”. Eneko Andueza: “Estas declaraciones son de una bajeza tremenda y demuestran que es un cobarde. Sé perfectamente dónde estaba este señor cuando yo iba escoltado por la amenaza de ETA… Moralmente no puedo permitir que esa gente gobierne y muchísimo menos que gobierne gracias a nosotros”. Marlaska: “Manifestación clara de una cobardía en la izquierda abertzale. Ya es hora de que reconozca y condene el terrorismo”.

No son errores reconocidos y corregidos. Es la hipocresía y el cinismo oportunista sanchista-socialista de considerar a EH Bildu un socio fiable para sostener el Gobierno en Madrid y un “partido progresista democrático” gracias al que hubo “otra alcaldía más progresista y una menos de derechas” (óscar Puente) en Pamplona, a la vez que moralmente incompatible con ellos por negacionista y cobarde en el País Vasco. Se han retratado.