Camarón lo cantó. De hecho lo sigue cantando. Camarón sigue cantando. En el interior de los coches, en las televisiones y radios, en la red. Decía que Camarón lo cantó hace más de 50 años: “Salud antes que dinero yo le estoy pidiendo a Dios”. Es un fandango de La Calzá que grabó en sus primeros vinilos, con la guitarra de Paco de Lucía. “Aunque me tenga que ver / lo mismo que un pordiosero / pidiendo pan pa comer”. Sabía de lo que hablaba, que la salud es lo más importante. Más que el dinero, más que tó. Pero no todos están en esa onda, no están en el fandango. Ayer lo denunciaban las televisiones y algunos periódicos. Algunas aseguradoras privadas no hacen uso de terapias concretas, que sí se emplean en la Sanidad Pública, por su elevado coste. Inmediatamente lo han negado, como es natural. Pero algunos oncólogos mantienen la denuncia. Frente a este frente, políticamente difícil, han buscado testimonios y consejos de otras oficinas y técnicos. Como contraargumento. Lo de siempre. Las aseguradoras son muy poderosas y no están para perder ni un euro, antes al contrario, su razón de ser es el beneficio. En EEUU, que se paga por servicios y materiales, no habría este escándalo. Digo que si no se paga la cobertura, hay que pagar los gastos. Desde un gotero al día de estancia hospitalaria. Hay una dialéctica áspera en esto, la medicina pública versus la medicina privada. En España hay una pequeña medicina privada –subvencionada– y una sanidad universal y pública. Pues aun así, en la privada subvencionada (la cien por cien privada se va a factura o a pólizas máximas) es en donde ha surgido esta fea polémica. Mucho más cuando alguna de las recomendaciones son las invitaciones a los pacientes de que se dirijan a la Sanidad Pública por esos tratamientos. Así que llegados a este punto, me pregunto: ¿Es un asunto para fiscales y jueces? Y Policía, claro. Una investigación exhaustiva, modélica, y completa con conclusiones definitivas y peticiones de penas, si se considera. Es que es la vida lo que está en juego a cambio de mayores beneficios o la inexistencia de pérdidas. Las empresas no pueden ir a pérdidas, es como un axioma del sistema capitalista pero todo no vale. Se trata de la gestión, la inversión y la asunción de riesgos asumibles. Los oncólogos rebeldes están proporcionando la información oportuna. Digo que ya sabemos cuáles son los tratamientos que administra la Sanidad Pública, pese a su cuantía, y se resisten a administrar (presuntamente) las compañías médicas privadas. Es un tema muy serio que requiere investigar y lo que en Justicia proceda.