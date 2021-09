De cuando septiembre era un oasis

Esto es un no parar, no deja de haber bulla junto al mar y tenemos la sensación de que el veraneo no acaba nunca. Fue como en aquella viñeta del genial Forges en la que desde todas las ventanas de la colmena salía una voz que decía "nos levantaremos a las cinco de la mañana, que a esa hora no habrá nadie en la carretera". Pues aquí pasa algo similar, ya que ni porque avanza septiembre es fácil encontrarle sitio al coche. Nos dijimos en septiembre Chipiona será un paraíso, pero sí, sí. Como no reserves con antelación te tienes que hacer unos huevos fritos en casa porque de comer en la calle, nanay. Joder con la nueva normalidad y con esta pandemia que ha servido para que en cuanto afloja la presión es como si se descorchase la botella para que el champán salga con estrépito, el mismo estrépito con el que no decae la trashumancia ni siquiera en septiembre.