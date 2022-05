Todo sigue ahí

Qué bonito lunes! Y por todo el día, como decían antes para avisarnos de que tenemos tiempo por delante para trabajar y resolver asuntos y tareas. Ya terminó la Feria y todo lo que dejamos pendiente de hacer o terminar sigue ahí, esperándonos. Correos, llamadas y visitas. Planos, documentos y escritos. Lo que cada uno tiene que realizar, lo que nadie va a hacer por nosotros y eso vale también para la ciudad, que tiene muchas cuestiones postergadas, las más llamativas e importantes son las infraestructuras que siguen siendo deficitarias y vitales, como por ejemplo las líneas de Metro, completar la SE-40 y el enlace al aeropuerto. (Aquí un recuerdo a Tussam y a su organización en la Feria, como un reloj). Y toda esa tarea pendiente hay que sacarla adelante con un calendario que se fragmenta cada vez más en las próximas semanas y meses. El horizonte inmediato es el camino al Rocío y un poco más tarde el Corpus. Y a continuación asoma San Juan con la promesa de días de calor, noches de hogueras y calores en el cuerpo. Y en ese calendario no escrito de los sevillanos, el año ya casi estará vencido, a la espera de la Velá y la Virgen de agosto.

Aunque este año, antes de ir a la playa iremos a las urnas. Ya veremos qué nos encontramos cuando las abran. Espero que un alto grado de participación respalde los resultados y demuestre que para los andaluces es importante la gobernanza de nuestra tierra, porque necesitamos tomarnos en serio para que nos respeten los demás. Somos casi el veinte por ciento de España en territorio y población y me parece que nuestro peso en las grandes decisiones españolas no corresponde a ese porcentaje. Y estas elecciones son una oportunidad para señalar con claridad que nuestra prioridad es Andalucía. Lo peor que puede ocurrir es que la composición del próximo Gobierno andaluz quede en tertulias de chiringuito que sustituyan a las últimas conversaciones sobre el exceso de nazarenos y las acaloradas discusiones sobre las medidas a adoptar en la Feria de Sevilla. Que si menos días, que si un recinto más grande, para que haya más casetas. Afortunadamente el año que viene la Feria cae íntegra en el mes de abril, del 23 al 29, sin fiestas madrileñas y puente de por medio. ¿De verdad son temas prioritarios para Sevilla la duración de la Feria y el número de casetas? No estaría mal si ello significara que todo lo demás (empleo, renta, vivienda, sanidad, escuelas…) está resuelto. Pero ya sabemos que no es así y que ante el montón de cosas que hay que resolver parece que hacemos colectivamente como Escarlata O'Hara en la escena final de Lo que el viento se llevó, cuando abrumada por las preocupaciones dice para sí misma: "mañana será otro día", y en la pantalla bajo un cielo de nubes rojizas se dibuja la silueta del viejo roble y la casa solariega al fondo mientras suena la música de Max Steiner. Pero sabemos que no funciona. Que al volver a casa o apagar la pantalla del televisor, lo que estaba sin resolver sigue ahí.